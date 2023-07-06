"الأرصاد" تنبه 7 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وتبوك وجازان وعسير والشرقية والمدينة المنورة والباحة.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة القنفذة والليث والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على العرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية، وتشمل الأحساء والخفجي والعديد والنعيرية، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، تشمل الحناكية والمهد والمدينة المنورة ووادي الفرع والرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.
وتشهد الباحة أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرغة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وشبه انعدام للرؤية، وتشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة صبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
كما تشهد تبوك رياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 18,00 من مساء الجمعة.