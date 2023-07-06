"الأرصاد" تنبه 7 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة القنفذة والليث والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على العرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.