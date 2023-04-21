شارة التوثيق الزرقاء اختفت.. سياسات "تويتر" الجديدة تثير الجدل بين رواد المنصة

وكانت السياسة القديمة للمنصة تتيح شارة التوثيق الزرقاء للحسابات التي تحظى باهتمام عام، والشخصيات العامة البارزة، كما كانت تتيح عبر الوكلاء الإعلانيين توثيق حسابات الوزراء، والوزارات، والجهات الحكومية؛ مما كان يضفي ثقة للمتلقي والمتابع، ومصداقية على الحساب، كما كانت وسيلة لتعريف المتلقي بالحسابات الأصلية لتلك الجهات المهمة، فلا يقع فريسة للحسابات المزيفة ومنتحلي شخصية الوزراء والجهات الهامة في الدول؛ إلا أن صلاحيات الوكلاء الإعلانيين تَغيرت ولم تعد لهم صلاحيات التوثيق لهذه الجهات.