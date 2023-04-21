شارة التوثيق الزرقاء اختفت.. سياسات "تويتر" الجديدة تثير الجدل بين رواد المنصة

بدأت تبعات سياسات "تويتر" الجديدة "تويتر بلو" الخاصة بتوثيق الحسابات، في الظهور، بعد أن قام موقع التدوينات الشهير بإزالة علامة التوثيق عن بعض حسابات الوزراء والوزارات والشخصيات العامة والشهيرة، بطريقة مفاجئة أثارت استهجان عدد كبير من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وصعد وسم "العلامة الزرقاء" إلى الترند سريعًا؛ لمتابعة خلفية السياسة الجديدة للمنصة العالمية، والتي أدت إلى ارتباك المغردين والمتابعين للحسابات الموثقة، والجهات الحكومية، والمشاهير، وأحدثت حالة ضبابية على المشهد.
وكان الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك، الذي استحوذ قبل شهور قليلة على الشبكة مقابل 44 مليار دولار، قد هدد بإزالة العلامة الزرقاء عن الحسابات؛ منوهًا بأن آخر موعد لظهور علامة التوثيق الزرقاء على حسابات المشتركين الأفراد هو 20 أبريل 2023، قبل أن تزيل المنصة الشهيرة العلامة من حسابات مَن لا يدفع اشتراك "تويتر بلو".
وبدأت السياسة الجديدة تدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع، فغابت العلامة الزرقاء عن أبرز الحسابات، وفقد الملياردير الأمريكي الشهير بيل جيتس علامة التوثيق، وتبعه بابا الفاتيكان فرانسيس، ونجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
كما ظهر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمطرب الكندي جاستن بيبر، والمطربة الأمريكية بدون العلامة الزرقاء، والأمر نفسه جرى على حساب سائق الفورمويلا وان البريطاني لويس هاميلتون، الذي خسر علامة التوثيق، من حسابه الذي يتابعه 8 ملايين شخص.
ومحليًّا، فقدت عدد من الحسابات الحكومية، وحسابات الوزراء، والوزارات السعودية، علامة التوثيق؛ في واقعة أرجعها المتابعون لحالة الارتباك والتغييرات المتسارعة التي انتهجها القائمون على الشبكة الشهيرة "تويتر"، والتي أربكت بدورها المشهد بشكل عام.
بدأت السياسة الجديدة المثيرة للجدل لـ"تويتر"، حيز التنفيذ من تاريخ 20 أبريل، بعد أن حذر حساب التوثيق الخاص بالمنصة الشهيرة، قبل نحو يومين، من أن حذف العلامة الزرقاء سيطال كل الحسابات التي لم تشترك في السياسة الجديدة أو خدمة "تويتر بلو".
وتنص السياسة الجديدة للتوثيق، والتي أطلق عليها "تويتر بلو"، على الاشتراك في خدمة التوثيق مقابل مبلغ مالي شهري أو سنوي حسب الرغبة؛ وذلك مقابل الحصول على عدد من المميزات، ومنها الشارة الزرقاء بجوار الاسم، إضافة إلى كتابة تغريدات أطول تصل إلى 10 آلاف حرف، وإمكانية تعديل التغريدة، والترويج للتغريدات، وغيرها من الخصائص والمميزات.
وكانت السياسة القديمة للمنصة تتيح شارة التوثيق الزرقاء للحسابات التي تحظى باهتمام عام، والشخصيات العامة البارزة، كما كانت تتيح عبر الوكلاء الإعلانيين توثيق حسابات الوزراء، والوزارات، والجهات الحكومية؛ مما كان يضفي ثقة للمتلقي والمتابع، ومصداقية على الحساب، كما كانت وسيلة لتعريف المتلقي بالحسابات الأصلية لتلك الجهات المهمة، فلا يقع فريسة للحسابات المزيفة ومنتحلي شخصية الوزراء والجهات الهامة في الدول؛ إلا أن صلاحيات الوكلاء الإعلانيين تَغيرت ولم تعد لهم صلاحيات التوثيق لهذه الجهات.
لم تعد سياسة التوثيق القديمة تهتم بمعاييرها الراسخة القديمة التي بنيت على الثالوث (نشط.. وبارز.. وأصلي)، بقدر ما باتت وسيلة جديدة لجني الأموال والأرباح والاستفادة المادية القصوى من حجم المشتركين في منصة التدوينات الشهيرة، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 300 مليون مشترك نشط؛ حتى لو جاء ذلك على حساب المصداقية.
ولاقت "تويتر بلو" انتقادات كبيرة عالميًّا، وبدت الشبكة متخبطة بعد الإطلاق الأولي الفاشل للخدمة؛ إذ سرعان ما علّقت الخدمة بعد إطلاقها بوقت قصير في نوفمبر الماضي؛ لمعالجة مشكلات انتحال الشخصية، والحسابات المزيفة.
وكان من بين المتضررين من تلك الحسابات المزيفة السيناتور الأمريكي إد ماركي، الذي أرسل خطابًا إلى رئيس "تويتر" الملياردير إيلون ماسك، يطالب فيه بإجابات بخصوص المحتالين على المنصة، بعد أن قام مراسل لصحيفة "واشنطن بوست" بإنشاء حساب ينتحل فيه شخصيته، وحصل على علامة التوثيق الزرقاء!
وبات الكثيرون من المغردين في تخوف من تلك الخطوة بإزالة علامة التوثيق أو التحقق؛ تحسبًا لتعرضهم للاحتيال من قِبَل حسابات مزيفة أو منتحلة لشخصيات المسؤولين في الدولة، أو الجهات الحكومية، وغيرها من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
كما باتوا في تشكك من خلفيات السياسة الجديدة، ومدى قدرة القائمين على المنصة العالمية من التحقق من المستحقين للشارات الزرقاء، والتصدي للحسابات الاحتيالية.
وعبّر عدد من المغردين عن تلك المخاوف، وانتقادهم للسياسة الجديدة، فكتب الإعلامي إياد أبو شقراء على حسابه: "التوثيق يفقد قيمته عندما تباع (العلامة الزرقاء) بالمال. لا أعرف آراء الآخرين؛ لكنني واثق من أي شخص يحترم نفسه يأبى أن يشتري شهاداته الأكاديمية؛ وبالمثل يرفض دفع ثمن امتياز يباع ويشترى".
وعلق الكاتب الصحفي جعفر الجمري، قائلًا: "بالنسبة للذين تم حذف العلامة الزرقاء من حساباتهم (وأنا أحدهم) لأنهم لم يخضعوا لشرط الثمانية دولارات الشهرية؛ فلتكن صحيفة "نيويورك تايمز" عزاء لكم. هل أهم مؤسسة صحافية في العالم لا تستطيع دفع ثماني دولارات شهريًّا؛ أم أنها ضد المتاجرة الرخيصة لإيلون ماسك؟!".
وأبدى رئيس لجنة ريادة الأعمال بمجلس الأعمال السعودي الصيني، فهد العرجاني، انزعاجه من إمكانية تزييف وانتحال حسابات الشخصيات العامة، والمؤسسات، قائلًا: "لذلك التوثيق (العلامة الزرقاء) أصبحت في متناول الجميع الآن، ولم تعد رمزًا للحسابات الرسمية كما كانت بالسابق، وقد تكون فرصة للخداع وانتحال الشخصيات والمؤسسات؛ فبمجرد الدفع يتم التوثيق. فالحذر في التعامل مع المؤسسات والأفراد بشكل عام وعلى تويتر خاصة".