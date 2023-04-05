"فيتش" ترفع تصنيف السعودية إلى "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة

رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية من درجة "A" إلى "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعَزَت الوكالة قرارها إلى القوة المالية للمملكة، وضبط الدين العام، متوقعة استمرار التقدم الحالي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.
وتفصيلًا، قالت الوكالة في بيان لها: إن رفع التصنيف يعكس قوة ميزانية المملكة والديْن الحكومي المنخفض، بالإضافة إلى الالتزام المستمر بإحراز تقدم تدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.
وأضافت، أن رفع التصنيف يعكس قوة ميزانيتها المالية والخارجية، بالإضافة إلى قوة معدل الديْن الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية، بما يتجاوز متوسط التصنيف A والتصنيف AA، كما تملك السعودية احتياطيات مالية كبيرة في شكل ودائع وأصول القطاع العام.
وذكرت أن رفع التصنيف يفترض التزامًا مستمرًّا بإحراز تقدم تدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.