"فيتش" ترفع تصنيف السعودية إلى "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة

وأضافت، أن رفع التصنيف يعكس قوة ميزانيتها المالية والخارجية، بالإضافة إلى قوة معدل الديْن الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية، بما يتجاوز متوسط التصنيف A والتصنيف AA، كما تملك السعودية احتياطيات مالية كبيرة في شكل ودائع وأصول القطاع العام.