"البديوي" يؤكّد دعم مجلس التعاون لتخفيف آثار الأزمة الأوكرانية الروسية

وشهد اللقاء استعراض آخر التطورات ومستجدات ومجريات عمل الصادرات الأوكرانية، من القمح والمواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا عبر ممر إنساني بحري آمن، وآلية عمل مبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب وأهميتها في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي العالمي، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات ذات الصلة على الساحتين الإقليمية والدولية.