تتويج "الحيسوني" بالمركز الأول في شوط الهجيج بمهرجان "جادة الإبل" بتبوك

أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة "شوط الهجيج" بمهرجان "جادة الإبل" بتبوك، عن تتويج المشارك جابر جزاع الحيسوني بالمركز الأول؛ لحصول إبله المشاركة في الشوط على مجموع نقاط 1770 نقطة، وجاء في المركز الثاني المشارك سلمان جازع الحيسوني بـ1339 نقطة، وفي المركز الثالث حل المشارك منيف جزاع الحيسوني بعد حصوله على 756 نقطة، وحصل على المركز الرابع المشارك ماجد سعد المطيري بـ648 نقطة، وفي المركز الخامس جاء المشارك بدر محمد الراشد؛ لحصوله على مجموع نقاط 534، على أن تخضع الإبل الفائزة لعملية فحص عن المنشطات.
وتأتي عملية تتويج الفائزين في هذه المسابقة من خلال جمع النقاط بحيث تحصل الفردية الحاصلة على المركز الأول على 100 نقطة، والحاصلة على المركز الثاني تُمنَح 99 نقطة، ويستمر منح النقاط تنازليًّا للمراكز حتى الوصول إلى المركز 100؛ ليحصل فيه صاحب هذا المركز على نقطة واحدة، ويتوج من حصلت فردياته في الشوط على أكثر نقاط.
وتشكل مسابقة الهجيج، نقلةً نوعية في عالم الإبل على مستوى الاقتصاد في هذا القطاع، كذلك الاهتمام بالسلالات المتميزة في هذه المنافسة التي حظيت بإقبال كبير من قِبَل المستثمرين في الإبل لامتلاكها.
وعمل نادي الإبل على وضع العديد من الخطط التطويرية التي أسهمت في اتساع دائرة المشاركة في مسابقات الهجيج، ودفعت الجماهير لحضور منافسات هذه الرياضة الشعبية.