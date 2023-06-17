تتويج "الحيسوني" بالمركز الأول في شوط الهجيج بمهرجان "جادة الإبل" بتبوك

أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة "شوط الهجيج" بمهرجان "جادة الإبل" بتبوك، عن تتويج المشارك جابر جزاع الحيسوني بالمركز الأول؛ لحصول إبله المشاركة في الشوط على مجموع نقاط 1770 نقطة، وجاء في المركز الثاني المشارك سلمان جازع الحيسوني بـ1339 نقطة، وفي المركز الثالث حل المشارك منيف جزاع الحيسوني بعد حصوله على 756 نقطة، وحصل على المركز الرابع المشارك ماجد سعد المطيري بـ648 نقطة، وفي المركز الخامس جاء المشارك بدر محمد الراشد؛ لحصوله على مجموع نقاط 534، على أن تخضع الإبل الفائزة لعملية فحص عن المنشطات.