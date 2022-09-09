أمانة الشرقية: بدء المرحلة الأولى من إجراءات إزالة العقارات الواقعة بطريق الملك عبدالعزيز بالقطيف

وأشار إلى أن تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي دعت لاعتماد مشاريع تأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة، مبينًا أن عدد العقارات المستهدف إزالتها 521 عقاراً.