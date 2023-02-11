تحديثات منصة "ساهم".. 710 آلاف متبرع قدّموا 250 مليون ريال حتى الآن

تخطّت، قبل قليل، مبالغ التبرعات عبر منصة "ساهم" لمساعدة متضرّري الزلزال في سورية وتركيا الـ250 مليون ريال، فيما بلغ مجموع المتبرعين 710,387 متبرعًا.
يُذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله؛ أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقره في الرياض، الأسبوع الماضي؛ الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.
وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في كلمة له خلال إطلاق الحملة: "إنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، ندشّن اليوم حملة التبرعات الشعبية لمتضرّري الزلزال في سوريا وتركيا، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسّد الصفات النبيلة التي تتحلّى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز، الذي استجاب لدعوة قيادته، وأن مركز الملك سلمان للإغاثة سيقوم بمشاركة عدة جهات ووزارات سعودية بدعم المتضررين والمصابين في سوريا وتركيا".
وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات من خلال تطبيق "ساهم"، أو الحساب البنكي الموحّد المخصّص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعدّدة الموجودة على موقع المركز، مؤكدًا أن الحملة تتضمّن تنفيذ برامج متنوّعة.
ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكلٍ مباشرٍ من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة: SA7780000500608018777776 ، ويمكن أيضًا تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوّال عبر متجرَي آبل وجوجل بلاي.