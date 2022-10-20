البرنامج السعودي لإعمار اليمن ينفذ 224 مشروعاً ومبادرة تنموية في 7 قطاعات أساسية

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حتى الآن 224 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية؛ هي: التعليم، الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.