حتى نهاية الأحد ومن جنسيات عدة.. وصول أكثر من 259 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن إجمالي الوصول ليوم أمس الأحد بلغ 24552 حاجًّا، وصل منهم 20777 حاجًّا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدول عبر ١٢٤ رحلة، ووصل 27202 حاج إلى محطة استقبال الهجرة عبر 692 رحلة، بينما استقبل مركز حجاج البر 48 حاجًّا عبر 1 رحلة، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 2110 حجاج عبر 63 رحلة.