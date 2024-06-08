"الأحوال المدنية": تعديل مواد تتعلق بتغيير الاسم الأول وتعديل أو حذف اسم الشهرة

وأوضحت "الأحوال المدنية" أن تعديل الاسم الأول للأشخاص فوق 18 عامًا، ويُسمح لهم بالتغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق، أما ما يخص حذف أجزاء من الاسم، فيمكن حذف: (اسم الشهرة، الفخذ، القبيلة، أو الجد الثاني) إذا لم ينتج عن الحذف اسم رباعي أقل في السجل المدني، ولم يُبنَ الحذف على إجراءات تجنيس أو قرارات خاصة بمنح الجنسية، ولم يصدر بشأن الاسم أوامر تمنع الحذف، مؤكدة أنه إذا كان صاحب الاسم المراد حذفه متوفىً، فيتطلب وجود وكالة خاصة من أبناء المتوفى المذكورين في صك حصر الورثة.