الرئيس التنفيذي لـ"كريم" يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ 93

رفع الرئيس التنفيذي لشركة "كريم" مدثر شيخة، باسمه وباسم منسوبي الشركة، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي كافة، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية.
وقال مدثر شيخة، إن ذكرى اليوم الوطني مناسبة غالية علينا جميعًا نستحضر من خلالها تاريخ المملكة الأصيل و مستقبلها المشرق، مستذكرين دروس الوفاء و الاعتزاز بما وصل إليه هذا الوطن من تقدم ورفعة وعزة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وأشاد مدثر شيخة بالانجازات التي حققها قطاع التكنولوجيا في المملكة في ظل دعم القيادة إيمانًا منها بدوره المهم في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. وأكد أن "كريم" ستواصل حرصها على دعم رحلة التحول الرقمي في المملكة والمساهمة في تعزيز اقتصاد متنوع ومجتمع شامل، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتفاعلاً مع هذه المناسبة الوطنية و احتفاءً بها، أطلقت "كريم" عدد من العروض الخاصة لعملائها في المملكة، وعلى رأس تلك العروض شراء وجبة والحصول على الثانية مجاناً مع توصيل مجاني من أفضل المطاعم في الرياض وجدة من خلال تطبيق "كريم". بالإضافة إلى إطلاق عدد من المفاجأت لمتابعيها على حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي.