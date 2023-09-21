الرئيس التنفيذي لـ"كريم" يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ 93

وتفاعلاً مع هذه المناسبة الوطنية و احتفاءً بها، أطلقت "كريم" عدد من العروض الخاصة لعملائها في المملكة، وعلى رأس تلك العروض شراء وجبة والحصول على الثانية مجاناً مع توصيل مجاني من أفضل المطاعم في الرياض وجدة من خلال تطبيق "كريم". بالإضافة إلى إطلاق عدد من المفاجأت لمتابعيها على حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي.