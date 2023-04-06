"الجوازات": غرامةٌ مالية ومنع الاستقدام والسجن عقوبة صاحب العمل في هذه الحالة

وقالت الجوازات: يُعاقَب صاحب العمل من الأفراد الذي يُمَكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، بغرامة مالية تصل إلى 100.000 ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.