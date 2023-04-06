"الجوازات": غرامةٌ مالية ومنع الاستقدام والسجن عقوبة صاحب العمل في هذه الحالة

حذّرت المديرية العامة للجوازات، أصحاب الأعمال ممن يُمَكنون عمالتهم من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، بتطبيق غرامة مالية وعقوبات أخرى قد تصل إلى السجن.
وقالت الجوازات: يُعاقَب صاحب العمل من الأفراد الذي يُمَكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، بغرامة مالية تصل إلى 100.000 ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وأوضحت في إنفوجرافيك عبر حسابها في تويتر، أن الإبلاغ عن مخالفي الأنظمة واجبٌ وطني من خلال الأرقام 911 بمكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.