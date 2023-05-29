محليات

أمير تبوك يوجّه بتشكيل لجنة لحصر أضرار المزارع جراء البرد المصاحب للأمطار على "بئر بن هرماس"

تابع الحالة المطرية في عدد من المحافظات والمراكز واطمأن على الجهود المبذولة
أمير تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
أمير تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
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وجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بالمزارع الواقعة بالقرب من مركز بئر بن هرماس؛ جراء نزول البرد المصاحب لأمطار الخير والبركة التي شهدها عدد من محافظات ومراكز المنطقة والرفع بتقرير عاجل له.

من جهة أخرى، تابع أمير منطقة تبوك الحالة المطرية التي شهدها عدد من محافظات ومراكز المنطقة اليوم، واطمأن على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وحث الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.

أمير تبوك

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