أمير تبوك يوجّه بتشكيل لجنة لحصر أضرار المزارع جراء البرد المصاحب للأمطار على "بئر بن هرماس"

من جهة أخرى، تابع أمير منطقة تبوك الحالة المطرية التي شهدها عدد من محافظات ومراكز المنطقة اليوم، واطمأن على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وحث الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.