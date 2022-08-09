تحفيزاً للرياديين.. "مدن" تدشّن 58 مصنعاً جاهزاً جديداً بـ"سدير للصناعة"

وأضاف: "مدينة سدير للصناعة والأعمال شهدت أخيراً عديدا من المشروعات النوعية، منها: تدشين 20 مصنعاً جاهزاً بمساحة 1500م2 ليصبح الإجمالي 78 وحدة جاهزة متنوعة المساحات، وإيصال شبكة الألياف الضوئية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل توفير خدمات اتصالات عالية الجودة، واستكمال البنى التحتية لتمكين الصناعيين من التحوّل الرقمي، فضلاً عن ربط مباني محطات الإطفاء بشبكة المركز الرئيس لاستقبال مكالمات الطوارئ بشكل مباشر أو من خلال الشبكة الداخلية في إطار التوجه نحو المدن الصناعية الذكية".