شاهد.. "رحلة الإنسانية" على متنها 47 لوحة فنية تستقر في كتارا بدوحة قطر

تواصلت "رحلة الإنسانية"، التي تنقلت عبر 47 لوحة فنية، كانت ضمن معرض "إنسانية فنان"، والتي جسدت الكثير من الآلام والمتاعب والكوارث جراء الصراعات والحروب التي تُعانيها بعض الدول العربية، ترجمتها الريشة والألوان لعدد من الفنانين التشكيليين العرب، حيث قدموا لمحات صادقة ومؤلمة توافقت وانسجمت فيها الألوان، لتتكون فكرة إنسانية حركت مشاعر الزوار، ووقفوا يلتقطون صور الإعجاب بتلك اللوحات التي مزجت العديد من المدارس الفنية، وظهر من خلالها الاستخدام الجريء للخط واللون والشكل.
وانتقل معرض "إنسانية فنان" في رحلته الإنسانية للمحطة الثانية، باستضافة من الهلال الأحمر القطري، بالحي الثقافي في كتارا بالدوحة في قطر، بعد أن كانت محطته الأولى على هامش أعمال الهيئة العامة في دورتها الـ 47 للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والتي كانت منظمةً للمعرض، حيث شهد إقبالًا كثيفًا من الزوار، واستحوذ على اهتمام ومتابعة الكثير من الإعلاميين، وكذلك مشاهير السوشال ميديا والذين نقلوا فعاليات ذلك المعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محققةً الكثير من المشاهدات، كذلك الوقوف عند بعض اللوحات التي كانت بطابع فني مؤثر.
المشرف على معرض "إنسانية فنان"، سليمان بن عبدالله السحيباني، أكد متحدثًا لـ"سبق" أن "الفن التشكيلي في خدمة القضايا الإنسانية"، وقال: "كان الفن وما زال نواة أساسية في الثقافة الإنسانية بين الشعوب. والشعوب الحديثة تتحاور عبر بوابة الفن، وهذا بالطبع يجعل الشعوب في تقارب ويعطي رسالة للعالم حول الاعتدال واحترام الآخر".
وبين أن "الفن للتعبير وفهم العالم من حولنا وخلق فسحة من الأمل في وقت الأزمات التي تخلقها الهجرات والنزوح للسكان بفعل التدمير الذي تُخلفهُ الحروب الأهلية للبحت عن الأماكن الآمنة"، مضيفًا: "الفن التشكيلي هو وسيلة تعبيرية يستطيع الفنان من خلاله إبراز قضايا المجتمعات والشعوب ومعالجتها".
وذكر "السحيباني" أن اللوحة الفنية تعتبر سفيرة عن الفنان وعن مجتمعه، وعن وطنه، وعن دينه وثقافته وفكره، فهي محملة بطاقات عديدة تثري بصريات وتحاكي الخيال وتخاطب الفكر، وأن العلاقة بين الفنان وقضايا مجتمعه تحتاج إلى وسيط يتحدث عن هذه العلاقة، فاللوحات الفنية تكون بمثابة الوسيلة التي من خلالها يستطبع الفنان توجيه رسائل محملة بالأمل تجاه مصالح الشعوب، فكيف للفن ألا يؤسس للمحبة الإنسانية وهو لغة الشعوب بين بعضها، وهو النقطة التي تصلهم وتخلق التبادل السلمي بينهم، وبالمحبة التي يخلقها الفنان تتلاشى الفوارق الثقافية بين الشعوب لحل القضايا التي تدور كلها في الإنسان الذي ينطلق التعبير منه وينتهي إلى المجتمع، وتحويل الخلافات إلى بناء جسور من المحبة.
وأعرب "السحيباني" في ختام حديثه عن شكره للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وكذلك للهلال الأحمر القطري على جهودهم ودعمهم لمعرض "إنسانية فنان".