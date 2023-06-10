شاهد.. "رحلة الإنسانية" على متنها 47 لوحة فنية تستقر في كتارا بدوحة قطر

وذكر "السحيباني" أن اللوحة الفنية تعتبر سفيرة عن الفنان وعن مجتمعه، وعن وطنه، وعن دينه وثقافته وفكره، فهي محملة بطاقات عديدة تثري بصريات وتحاكي الخيال وتخاطب الفكر، وأن العلاقة بين الفنان وقضايا مجتمعه تحتاج إلى وسيط يتحدث عن هذه العلاقة، فاللوحات الفنية تكون بمثابة الوسيلة التي من خلالها يستطبع الفنان توجيه رسائل محملة بالأمل تجاه مصالح الشعوب، فكيف للفن ألا يؤسس للمحبة الإنسانية وهو لغة الشعوب بين بعضها، وهو النقطة التي تصلهم وتخلق التبادل السلمي بينهم، وبالمحبة التي يخلقها الفنان تتلاشى الفوارق الثقافية بين الشعوب لحل القضايا التي تدور كلها في الإنسان الذي ينطلق التعبير منه وينتهي إلى المجتمع، وتحويل الخلافات إلى بناء جسور من المحبة.