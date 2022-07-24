"الزعاق": أجواؤنا صالحة للمعيشة في جميع فصول السنة لهذه الأسباب

وتابع الزعاق: إذا ارتفعت درجة الحرارة لنسبة عالية في حين أن الأجواء كانت جافة والرياح متحركة كانت الدرجة المحسوسة في حيز الطبيعية، والمقاسة لا تؤخذ إلا في الظل تحت معايير متفق عليها عالميًّا.