"الزعاق": أجواؤنا صالحة للمعيشة في جميع فصول السنة لهذه الأسباب
قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق إن أجواءنا صالحة للمعيشة في جميع فصول السنة، وشمال أوروبا عندهم بيات شتوي وإذا تجاوزت 30 في الصيف أصبح الجو مرهقًا.
وأوضح الزعاق أن درجات الحرارة تنقسم إلى نوعين، المقاسة "تقيسها الأجهزة"، والمحسوسة "التي تقيسها الأجساد" وتختلف من شخص لآخر.
وأضاف: تعتمد الحرارة المقاسة على 3 عناصر "درجة الحرارة المقاسة، والرطوبة، وحركة الرياح"؛ فإذا تناظرت كان الجو مرهقًا، وإذا تناطحت كان الجو مقبولًا.
وتابع الزعاق: إذا ارتفعت درجة الحرارة لنسبة عالية في حين أن الأجواء كانت جافة والرياح متحركة كانت الدرجة المحسوسة في حيز الطبيعية، والمقاسة لا تؤخذ إلا في الظل تحت معايير متفق عليها عالميًّا.
وأضاف في فيديو على حسابه بتويتر، أن ارتفاع الحرارة في الدول العربية يتزامن مع هبوب رياح البوارح ورياح السموم في دول الخليج، وجفاف الأجواء في غيرها.
وأكمل: عندما ترتفع درجات الحرارة في أوروبا إلى 35 درجة فإنها تتزامن مع موسم الرطوبة، والرطوبة تمنع التبخر، وهذا المنع يسبب اختزال الحرارة داخل الأجساد فتصاب بالملل والسأم وأحيانًا بالاختناق.