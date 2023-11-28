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برئاسة الملك.. مجلس الوزراء يصدر 20 قرارًا ويؤكد على موقف المملكة الثابت بأنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية

أكد على مضامين كلمة ولي العهد في اجتماع قادة "بريكس"