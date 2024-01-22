وسط خدمات شاملة.. أكثر من 280 مليون مصلٍّ في المسجد النبوي في 2023م

استقبل المسجد النبوي أكثر من 280 مليون مصلٍّ ومصلية خلال عام 2023م، وذلك في أجواء روحانية، وخدمات شاملة ومتنوعة، وجهود كبيرة تقدمها الهيئة العامة للعناية بالمسجد النبوي والجهات المشاركة لخدمة قاصدي المسجد النبوي.