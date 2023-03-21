الشاكر: التغيرات المناخية واقع نعايشه والحل "بالتأقلم المناخي"

واستعرض الشاكر أنظمة الإنذار المبكر المبتكرة من قِبَل مجموعة طقس العرب وميتيوويذر المطورة في الوطن العربي، والتي يُعتبر بعضها الأول من نوعه في العالم، والتي برمجت لقطاعات عدة مثل الحكومات، والملاحة، والزراعة، وديمومة سلاسل الإنتاج وغيرها.. وتُستخدم هذه البرمجيات بشكل واسع في دول الخليج وبخاصة في المملكة العربية السعودية، وتسعى الشركة إلى تطبيقها في معظم دول العالم، واختتم الشاكر حديثه: لا بد من التحرك السريع في هذا المجال وفي مجال الحفاظ على البيئة والطبيعة وعمارة الأرض.