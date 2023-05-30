"الراجحي": المناطق الاقتصادية الخاصة لن تخضع لقواعد "السعودة"

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن المناطق الاقتصادية الخاصة لن تخضع لقواعد "السعودة"، مقارنةً بالاقتصاد الأساسي، وهي ميزة مهمة للمستثمرين.
وقال: إنها ستحصل على حوافز من صندوق تنمية الموارد البشرية إذا قررت توظيف السعوديين، وستتاح لها فرصة الاستفادة من الاقتصاد الأساسي إذا قرروا ذلك.
يشار إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، التي أعلن عن إطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تمكنت في الشهر الماضي، من استقطاب استثمارات تعدّت قيمتها 47 مليار ريال سعودي، عبر قطاعات حيوية شملت القطاع البحري والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة.
ووصل إجمالي حجم الاستثمارات الإضافية الجاري تنفيذها إلى أكثر من 116 مليار ريال سعودي.
جاء ذلك الإعلان على هامش منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، الذي نظمته هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالشراكة مع البرنامج السعودي لجذب المقارّ الإقليمية للشركات العالمية، في فندق ريتزكارلتون الرياض.
وشهد المنتدى منح 4 تراخيص للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، كما تم الكشف عن استثمارات مبدئية.