"الراجحي": المناطق الاقتصادية الخاصة لن تخضع لقواعد "السعودة"

يشار إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، التي أعلن عن إطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تمكنت في الشهر الماضي، من استقطاب استثمارات تعدّت قيمتها 47 مليار ريال سعودي، عبر قطاعات حيوية شملت القطاع البحري والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة.