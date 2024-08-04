‎"الالتزام البيئي" ينفذ أكثر من 25 ألف زيارة رقابية خلال 6 أشهر

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اليوم الأحد، عن تنفيذه أكثر من 25 ألف زيارة رقابية على مختلف القطاعات والأنشطة ذات الأثر البيئي، خلال النصف الأول من العام 2024، محققًا ارتفاعًا ملحوظًا، مقارنةً بعدد الجولات الرقابية للعام الماضي.
وقال مدير عام التفتيش والامتثال بالمركز المهندس عبدالله العيوني: إن نمو جدول الزيارات الرقابية على المنشآت ذات الأثر البيئي بوتيرة متسارعة كل عام من شأنه الارتقاء بمستوى التزام المنشآت بلوائح أنظمة البيئة؛ ما سينعكس على جودة الأوساط البيئية المتمثلة في الماء والهواء والتربة.
وأضاف أن الجولات الرقابية تنفذ عبر كوادر وطنية متخصصة، وفق جدول زيارات محدد حسب الأنشطة والقطاعات العامة ومدى تأثيرها على البيئة.
وأشار إلى أن الربع الثاني من هذا العام شهد ارتفاعًا، بنسبة 18%، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
وتطرق "العيوني" إلى القطاعات التي شملتها الجولات الرقابية، وجاء في مقدمتها القطاع البلدي بنحو 10300 جولة، ثم المنشآت الصناعية بنحو 6500 جولة، تليها محطات الوقود بأكثر من 4400 جولة، في حين توزعت باقي الجولات الرقابية على القطاعات التعدينية والنفايات الصلبة والطاقة والمياه وإدارة الصرف ومقدمي الخدمات البيئية، بالإضافة إلى قطاعات صحية وزراعية.
وقال: إن 82% من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات جسيم من الناحية البيئية من الفئة الثالثة، و72% من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات متوسطة على البيئة من الفئة الثانية، و156% من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات ضئيلة على البيئة من الفئة الأولى.
يُذكر أن تطبيق الإجراءات التصحيحية يجري بحسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية، إذ تكثف الجولات الرقابية، والعمل مع القطاعات ذات العلاقة للارتقاء بالالتزام البيئي.
كما أن فرق التفتيش البيئي بالمركز تضبط وترصد مختلف حالات عدم الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ومن أبرزها اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية وتشغيل الأنشطة واللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي ورصد التجاوزات للمعايير والمقاييس البيئية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية المرتبطة بكل من وسط التربة والمياه والهواء والضوضاء
ويتطلع المركز للعمل جنبًا إلى جنب مع المعنيين بقطاع البيئة، إضافة إلى أهمية المسارعة في الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، حاثًا المواطنين والمقيمين على إبلاغ المركز من خلال الرقم الموحد 988 عن حالات التلوث البيئي للمساهمة في حماية البيئة.