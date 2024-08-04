‎"الالتزام البيئي" ينفذ أكثر من 25 ألف زيارة رقابية خلال 6 أشهر

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اليوم الأحد، عن تنفيذه أكثر من 25 ألف زيارة رقابية على مختلف القطاعات والأنشطة ذات الأثر البيئي، خلال النصف الأول من العام 2024، محققًا ارتفاعًا ملحوظًا، مقارنةً بعدد الجولات الرقابية للعام الماضي.