أمانة العاصمة المقدسة تؤكد ضرورة الالتزام بامتثال المباني

وأوضحت الأمانة أن جدول الجزاءات المحدث قد شَمِلَ تصنيف المخالفات إلى مجموعات متعددة؛ حيث شملت المجموعة الخاصة بمخالفات امتثال المباني لـ16 نوعًا من المخالفات، تتراوح غراماتها من 100 ريال إلى 9000 ريال، ويمكن الاطلاع على المخالفات عبر موقع الأمانة أو عبر تطبيق "بلدي".