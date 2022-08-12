تشكيل لجنة لنقل الوظائف الشاغرة والمشغولة والممتلكات والاعتمادات المالية الخاصة بشؤون الطرق من وزارة النقل للهيئة العامة للطرق

تضمّن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً، بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للطرق، بالتوجيه بتشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للطرق؛ لاتخاذ ما يلزم لنقل كامل ما يخص شؤون الطرق -من الوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات- من وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى الهيئة العامة للطرق، والرفع عما يُتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.