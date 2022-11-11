"الأمن السيبراني" توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "سابك"

وتهدف المذكرة الموقّعة بين الطرفين إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات العلاقة بالأمن السيبراني، وتشمل تطوير وإطلاق برامج وطنية توعوية؛ لزيادة الوعي بالأمن السيبراني لدى شرائح المجتمع المتنوعة، والتعاون في إعداد الخطط للبرامج التوعوية، وتحديد الأولويات بناء على المعطيات والتوجهات الاستراتيجية للهيئة، وإقامة عدد من المعارض المتنقلة للتوعية السيبرانية، والإسهام في تنظيم حملات مركّزة لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى شرائح المجتمع في كافة مناطق المملكة.