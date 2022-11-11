"الأمن السيبراني" توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "سابك"

وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" للتعاون في مجال التوعية بالأمن السيبراني.
جاء ذلك على هامش أعمال النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة تحت شعار (إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية) خلال الفترة 9-10 نوفمبر 2022 في مدينة الرياض.
وتهدف المذكرة الموقّعة بين الطرفين إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات العلاقة بالأمن السيبراني، وتشمل تطوير وإطلاق برامج وطنية توعوية؛ لزيادة الوعي بالأمن السيبراني لدى شرائح المجتمع المتنوعة، والتعاون في إعداد الخطط للبرامج التوعوية، وتحديد الأولويات بناء على المعطيات والتوجهات الاستراتيجية للهيئة، وإقامة عدد من المعارض المتنقلة للتوعية السيبرانية، والإسهام في تنظيم حملات مركّزة لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى شرائح المجتمع في كافة مناطق المملكة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار مبادرات الهيئة الاستراتيجية في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني، وضمن جهودها لتعزيز التعاون وتحقيق التكامل المشترك مع الجهات الوطنية في الحملات التوعوية لاتباع أفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، بما يسهم في تحقيق فضاء سيبراني سعودي أمن وموثوق، يمكّن النمو والازدهار.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص برفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها.