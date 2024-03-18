المجدوعي للسيارات تحصل على جائزة التميز في حماية المستهلك

يأتي هذا النجاح بعد استيفاء شركة المجدوعي للسيارات كل المعايير الموضوعة من الجمعية لإيجاد تجربة تحافظ على حقوق المستهلك في السوق السعودي، وتولي الشركة التزامًا دائمًا لتوفير تجربة استثنائية لعملائها، من خلال الاستثمار في تطوير الخدمات وتدريب الكوادر، وتفعيل ثقافة التحسين المستمر لتجربة العميل، كما تنتهج التواصل الفعال والمستمر مع عملائها؛ لتعزيز الإيجابيات ومعالجة التحديات بما يخدم عملية التطوير المستمرة.