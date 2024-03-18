المجدوعي للسيارات تحصل على جائزة التميز في حماية المستهلك
حققت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شانجان وبيجو وسيتروين بالمملكة العربية السعودية وهيونداي وجينيسس في المنطقتين الشرقية والشمالية، جائزة التميز في حماية المستهلك المقدمة من جمعية حماية المستهلك السعودية؛ تتويجًا لتميزها في خدمة عملائها والتزامها بحماية حقوق المستهلك، ضمن أولى شركات السيارات التي تنال هذه الجائزة لتؤكد ريادتها في السوق السعودي.
يأتي هذا النجاح بعد استيفاء شركة المجدوعي للسيارات كل المعايير الموضوعة من الجمعية لإيجاد تجربة تحافظ على حقوق المستهلك في السوق السعودي، وتولي الشركة التزامًا دائمًا لتوفير تجربة استثنائية لعملائها، من خلال الاستثمار في تطوير الخدمات وتدريب الكوادر، وتفعيل ثقافة التحسين المستمر لتجربة العميل، كما تنتهج التواصل الفعال والمستمر مع عملائها؛ لتعزيز الإيجابيات ومعالجة التحديات بما يخدم عملية التطوير المستمرة.
وتسلم الجائزة في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة الرئيس التنفيذي للأعمال المشتركة لشركة المجدوعي للسيارات الأستاذ علي المريسل، والذي أعرب عن امتنانه وتقديره لهذا الإنجاز الذي يعكس العمل الدؤوب والمميز لفريق العمل بالشركة، مؤكدًا مواصلة الجهود لتعزيز مكانة الشركة الريادية في تحسين تجربة عملائها؛ من خلال الالتزام بمعايير الجودة العالية والتميز في الخدمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتحقيق الرضا التام للعملاء.
بهذه المناسبة، بارك الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن دهيم، لشركة المجدوعي للسيارات هذا الإنجاز، مثمنًا الجهود التي تبذلها في تعزيز تجربة المستهلك وحمايته في السوق السعودي، وأكد على دور الجمعية في تطوير وتحسين هذه التجربة على المستوى المحلي والإقليمي.
تجدر الإشارة إلى أن جائزة التميز في حماية المستهلك تعد معيارًا هامًا للشركات المتميزة في تحقيق رضا العملاء وتقديم خدمات عالية الجودة، التي تسهم في بناء سمعة جيدة للشركة وزيادة ثقة العملاء فيها.