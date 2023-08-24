سبقتها السعودية بتفرد عالمي قبل 23 عامًا.. نجاح أول عملية زراعة رحم ببريطانيا

يُذكر أن أول عملية زراعة رحم في العالم تمت في عام 2000 في مدينة جدة، وقادتها الدكتورة وفاء فقيه، وتمت العملية لامرأة تبلغ من العمر 26 عامًا بتبرع من امرأة أخرى تبلغ من العمر 46 عامًا؛ لكن تمت إزالة الرحم بعد حوالى ثلاثة أشهر بسبب تجلط الدم.