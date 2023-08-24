سبقتها السعودية بتفرد عالمي قبل 23 عامًا.. نجاح أول عملية زراعة رحم ببريطانيا

أجريت منذ 23 عامًا أكثرُ من 100 عملية زراعة رحم حول العالم؛ مما أدى إلى ولادة 50 طفلًا سليمًا.
وفي الأسبوع الحالي، احتفل الأطباء في بريطانيا بنجاح أول عملية زراعة رحم في المملكة المتحدة، واستمرت الجراحة لأكثر من 9 ساعات.
ومن المقرر أن يتم إجراء عملية زرع رحم ثانية في المملكة المتحدة لامرأة أخرى هذا الخريف؛ وذلك بعد اكتشاف دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة غوتنبرغ، أن عمليات زرع الرحم هي طريقة آمنة وناجحة للنساء اللواتي لا يتوفر لديهن رحم صالح للحمل والإنجاب.
يُذكر أن أول عملية زراعة رحم في العالم تمت في عام 2000 في مدينة جدة، وقادتها الدكتورة وفاء فقيه، وتمت العملية لامرأة تبلغ من العمر 26 عامًا بتبرع من امرأة أخرى تبلغ من العمر 46 عامًا؛ لكن تمت إزالة الرحم بعد حوالى ثلاثة أشهر بسبب تجلط الدم.
وتناقلت وسائل الإعلام العالمية هذا الانجاز الذي وصفته بالفريد، وخصصت له المجلةُ الطبية الشهيرة في أمراض النساء والولادة "إنترناشيونال جورنال أوف جينيكولوجي آند أوبستيتريكس" صفحات عدة، وقالت إنه قد يكون علاجًا ناجحًا في المستقبل لعشرات الآلاف من النساء.
وأكد الأطباء وقتها في دوريات مستشفى نورث وسترن الجامعي وغيسيبي ديل بريوري من المركز الطبي بجامعة نيويورك، أن هذا الإنجاز لا يجب أن يغفل، وأنه ينبغي على المختصين مواصلةُ التجارب والأبحاث؛ لضمان النجاح في هذا المجال.