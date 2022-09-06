مناقشة التصور الإعلامي لجائزة أفضل إنتاج إعلامي خليجي في المجال الأمني

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة 12، الذي عُقِد يومي الاثنين والثلاثاء 5 - 6 سبتمبر 2022م، عبر الاتصال المرئي، ورأسه مدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية في المملكة العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون، والأمانة المساعدة للشؤون الأمنية بالأمانة العامة.