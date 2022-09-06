مناقشة التصور الإعلامي لجائزة أفضل إنتاج إعلامي خليجي في المجال الأمني

ناقشت لجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التصور الإعلامي لجائزة أفضل إنتاج إعلامي توعوي في المجال الأمني والمعدّ من قبل الأمانة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة 12، الذي عُقِد يومي الاثنين والثلاثاء 5 - 6 سبتمبر 2022م، عبر الاتصال المرئي، ورأسه مدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية في المملكة العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون، والأمانة المساعدة للشؤون الأمنية بالأمانة العامة.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على مشروع جدول الأعمال، التي من أبرزها، الخطة الإعلامية المقترحة للبرامج المشتركة لإنتاج الأفلام التوعوية الأمنية، بالإضافة لمناقشة التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الثاني للفريق الفني للأعمال التوعوية في الإعلام الأمني بدول المجلس.
شارك في الاجتماع الإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي بالأمانة العامة ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يُذكر أن لجنة الإعلام الأمني هي لجنة مشكلة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون وتُعنى بتنفيذ ومتابعة الأعمال التوعوية في المجال الأمني.