"سدايا" تبرز دور الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن

ومن الخدمات التي تستعرضها "سدايا" في هذا الجناح جهود المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" التي بدأت استعداداتها خلال موسم الحج بإدراج فرصٍ عدّة تمثلّت في كفالة الحجاج لمن لم يسبق له الحج من قبل، وإطعام الحجاج وتوفير سقيا الماء لهم، والتيسير على المضحّين والحجاج من أداء النسك من خلال استقبال طلبات الأضاحي رقميًا وتوزيعها إلى مستحقيها عبر برنامج “أضاحي” بخطوات سهلة ويسيرة عبر موقع وتطبيق المنصة بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، علاوة على إتاحة وقف إحسان عبر استثمار مبلغ الريع الوقفي وصرف العائد منها على أوجه البر في أكثر من 1،800 جمعية.