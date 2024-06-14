"سدايا" تبرز دور الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في ملتقى إعلام الحج المقام في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات بجناح يضم خدماتها وتطبيقاتها الرقمية المرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي التي لها دور في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1445هـ.
وتستعرض "سدايا" هذه الخدمات بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة؛ حيث يعرف الجناح بمجموعة من الخدمات الرقمية التي سخرتها "سدايا" لدعم الجهات الحكومية العاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ابتداء من وصولهم إلى المملكة مرورًا بتأديتهم مناسك الحج حتى مغادرتهم إلى بلدانهم.
ويعرض الجناح جهود "سدايا" في منصة "بصير"، وهي إحدى المبادرات التقنية التي أطلقتها بالشراكة مع وزارة الداخلية -ممثلةً في الأمن العام- لتقديم حلول قائمة على خوارزميات وطنية في الذكاء الاصطناعي لدعم جهود الجهات الحكومية في الحج وإدارة الحشود والمعتمرين، كما استعرضت جهودها في "منصة سواهر" التي تتيح خدمات التحليل المتقدم الداعمة لمختلف حالات الاستخدام كتنظيم حركة المركبات، وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة.
ويظهر في جناح "سدايا" خدمات تطبيق "توكلنا" الذي يوفر خدمات مميزة لحجاج بيت الله الحرام، حيث يُمكن للحاج استعراض بطاقة الحاج الرقمية (نسك)، وتصاريح الدخول للمشاعر المقدسة للمركبات والأفراد العاملين في الحج من خلال بطاقاتي في صفحة معلوماتي بالتعاون مع الأمن العام، وإصدار تصريح عمرة خلال موسم الحج عبر بوابة المناسك، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإسعاف ونداء الاستغاثة، واستعراض بطاقة التطوع للمتطوعين بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.
ويتيح التطبيق كذلك استقبال الإشعارات الخاصة بالحج، ومتابعة حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، إلى جانب تصفح المصحف الشريف، ومعرفة القبلة، وتحديد مواقيت الصلاة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ومن الخدمات التي تستعرضها "سدايا" في هذا الجناح جهود المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" التي بدأت استعداداتها خلال موسم الحج بإدراج فرصٍ عدّة تمثلّت في كفالة الحجاج لمن لم يسبق له الحج من قبل، وإطعام الحجاج وتوفير سقيا الماء لهم، والتيسير على المضحّين والحجاج من أداء النسك من خلال استقبال طلبات الأضاحي رقميًا وتوزيعها إلى مستحقيها عبر برنامج “أضاحي” بخطوات سهلة ويسيرة عبر موقع وتطبيق المنصة بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، علاوة على إتاحة وقف إحسان عبر استثمار مبلغ الريع الوقفي وصرف العائد منها على أوجه البر في أكثر من 1،800 جمعية.
وتأتي مشاركة "سدايا" في الملتقى؛ بهدف إبراز دور تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، والإنجازات التي حققتها في هذا المجال ورفع مستوى الوعي بأهميتها في هذا الملتقى الذي شهد حضورًا كبيرًا من مختلف الشخصيات والجنسيات.