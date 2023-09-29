خطيب الحرم المكي: على الأمة أن تستجمع قواها وتواجه التحديات.. بمقوماتها الأصيلة لا بالإرهاب

وأوضح أن حكمة المولى -جل جلاله- اقتضت أن يكون صاحب الرسالة الإسلامية الخاتمة، إمام الأنبياء، وسيد الحنفاء، محمد بن عبدالله، -صلوات الله وسلامه عليه-، وأحبته إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا؛ حب متين، واتباع مكين لا ابتداع قمين، مبينا أنه قد حملت شمائله الخير كله، والبر دقه وجله، والهدى أجمعه، والعدل أكتعه، فكان جميل الخلق والخلق، وسطا في الأمور كلها ورحمة : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ، مبينا أن للنبي -صلى الله عليه وسلم- مكانة سامقة عند أصحابه -رضي الله عنهم- حتى كانوا يفدونه بأنفسهم وأموالهم ولا يقدمون عليه أحداً أبداً، حباً ووفاءً، وكان يبادلهم هذا الحب والوفاء؛ فهذا زيد بن حارثة لما نزل قول الله تعالى ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ﴾، مؤكدا فضيلته على أنه آن الأوان لنعلي قيمنا الدينية وشمائلنا النبوية لتكون رسالتنا العالمية الحضارية، لتحقيق السلام الإنساني والأمن العالمي، المجرد عن المطامع والدوافع، والأغراض المدخولة والمنافع، فلن يرسو العالم في مرافئ القيم والأخلاق الفاضلة، إلا بدحر الانحطاط الخلقي، والتصدي للسقوط القيمي، لاسيما في زمن التحولات والمتغيرات، والأزمات والتحديات، خاصة عبر المواقع والقنوات والشبكات، فقد كثرت المحتويات المخالفة للقيم الدينية، والأعراف السوية، والفطر النقية، ولا بد أن يكون الانتصار للقيم طي الأفكار والأرواح، لا الأدراج ومهب الرياح، ومن خلال النظر إلى واقع الأمة حيال هذه القيم أمام جيوش الماديات، وسيول المغريات، تتجلى الحاجة إلى الثبات عليها، والاعتزاز بها على ضوء الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة، مبيناً أنه قد استبدل بعض الناس بنور الوحيين سواهما، واكتفوا من حب هذه القيم والشمائل بالمظاهر على حساب الحقائق، فبدل أن تعيش هذه الشمائل في حياتهم كلها اكتفوا من البحر اجتزاءً بالوشل، فعاشوا بين الغلو والجفاء، وآخرون ضحايا أزماتهم النفسية ولوثاتهم الخلقية جحوداً وكنوداً ونكراناً للجميل، ممن راشوا قبل أن يبروا، وظنوا أنهم الغرباء، مأفونين مأزومين، ذوي لؤم ودناءة، وقلة مروءة وفساد طوية؛ بغية مكاسب موهومة ولعاعات مزعومة يتلونون تلون الحرباء ويروغون روغان الثعالب، ويقتاتون على موائد الأحداث والأزمات، وفي المواقف تبين المعادن، لا كثر الله سوادهم.