صور.. أمانة الطائف تستنفر جهودها لاحتواء المطرية بخطة ميدانية في مواقع متفرقة

ووفقًا لما أوضحته الأمانة لـ"سبق": فقد شملت خطة الاحتواء الميدانية المنفذة سحب تجمعات المياه من مواقع متفرقة من المدينة غير مخدومة بشبكة تصريف مياه السيول والأمطار، ومعالجة المستنقعات التي تكوّنت عقب هطول الأمطار؛ حفاظًا على الأرواح من أخطار الغرق، وجرى ردم العديد منها.