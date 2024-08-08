صور.. أمانة الطائف تستنفر جهودها لاحتواء المطرية بخطة ميدانية في مواقع متفرقة

احتوت أمانةُ الطائف آثارَ الأمطار التي شهدتها المحافظة اليوم؛ حيث عزّزت وجود فرق الأمطار والسيول في الميدان مدعومين بالمعدات والآليات لمواجهة الحالة المطرية في مواقع متفرقة من المحافظة، وجرى توزيع فرق العمل بنطاق 11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية.
ووفقًا لما أوضحته الأمانة لـ"سبق": فقد شملت خطة الاحتواء الميدانية المنفذة سحب تجمعات المياه من مواقع متفرقة من المدينة غير مخدومة بشبكة تصريف مياه السيول والأمطار، ومعالجة المستنقعات التي تكوّنت عقب هطول الأمطار؛ حفاظًا على الأرواح من أخطار الغرق، وجرى ردم العديد منها.
يأتي ذلك فيما تقوم فرق ميدانية بصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار وإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف؛ لضمان أدائها بإزاحة أي تجمعات لمياه الأمطار في أسرع وقت، ومتابعة كفاءة أداء قنوات شبكة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين، وصولًا لخارج المدينة.
وبيّنت الأمانة أنها تقوم بالتنسيق المستمرّ مع المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث ومتابعة التنبيهات اللحظية، ووضع المضخّات والمعدات والأفراد في حالة الجاهزية التامة لأي طارئ، ووضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة، وتنفيذ الخطة الميدانية الاستباقية لضمان التعامل الأمثل مع آثار الأمطار المتوقعة، وتوجيه جميع قطاعات الأمانة وإداراتها وبلدياتها الفرعية والمرتبطة بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية، والاستجابة السريعة والتنسيق الفعال حيال الحالات المطرية المتوقعة.
وبثّت الأمانةُ عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي رسائلَ توعوية تتضمّن توجيهات وقائية، وتحذيرات عامة للمواطنين والمقيمين؛ للمحافظة على السلامة والابتعاد عن المناطق المنخفضة، وأماكن تجمّعات المياه وبطون الأودية، والحذر من الاقتراب من مصادر الكهرباء وقت هطول الأمطار؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتوخي الحيطة والحذر.
ودعت المقاولين والاستشاريين بالمشروعات اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الضرورية، والتقيد بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية أثناء الحالة المطرية المتوقعة، والتواصل مع مركز البلاغات البلدية الموحد "940" عند وجود أي طارئ لا سمح الله.