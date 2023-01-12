ذبائح وفروة وخيام.. شاهد متعة "رحلات سراة وتهامة الباحة" وسعر المستلزمات

ويقول المواطن أحمد بن عبدالخالق الزهراني، إنه يحرص هو وعدد من الشباب على قضاء وقت فراغهم في قطاع تهامة؛ وذلك لما تتميز به من أجواء مناخية وعوامل جذب من متنزهات ومطاعم وغيرها، في حين أكد المواطن عبدالعزيز بن محمد الشمراني أن المواقع السياحية في محافظة المخواة مثل قرية ذي عين الأثرية تعد من أهم عوامل التنزه وقضاء أوقات جميلة للراحة، مشيرًا إلى أنه يتواجد مع أسرته في نهاية كل أسبوع في تهامة متنقلاً بين متنزهاتها وأوديتها ذات الطبيعة الساحرة.