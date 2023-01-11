"الموارد البشرية" تُصدر قرارًا بتوطين عدة مهن وأنشطة في المدينة المنورة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًّا بتوطين عدد من الأنشطة والمهن بنِسَب مختلفة في منطقة المدينة المنورة؛ وذلك ضمن برنامج "التوطين المناطقي" الذي تُنفّذه الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة المنطقة لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.