التنظيم رائع لا يوصف.. ألسنة ضيوف الرحمن تلهج بمشاعر الشكر والامتنان للمملكة وقيادتها

من جهته قال حاج جزائري إن شعوره رائع لا يوصف، والجميع يعيش عرسًا وسط تنظيم خيالي؛ موجهًا شكره للمملكة وقيادتها على ما قدمته وتقدمه للمسلمين من كل أصقاع الأرض.