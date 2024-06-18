التنظيم رائع لا يوصف.. ألسنة ضيوف الرحمن تلهج بمشاعر الشكر والامتنان للمملكة وقيادتها

بألسنة تلهج بالدعاء للقيادة الرشيدة (خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد)، ودعوات بدوام أمن واستقرار المملكة ونهضة مواطنيها؛ عبّر عدد من ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لجهود السعودية على الخدمات الجليلة والمميزة التي وفرتها وتوفرها لضيوف بيت الله الحرام.
من جهته قال حاج جزائري إن شعوره رائع لا يوصف، والجميع يعيش عرسًا وسط تنظيم خيالي؛ موجهًا شكره للمملكة وقيادتها على ما قدمته وتقدمه للمسلمين من كل أصقاع الأرض.
بدورها وصفت حاجّة مغربية التنظيم والاهتمام من كل الجهات في المملكة بالرائع، والذي أسهم في الحفاظ على سلامة وأرواح الجميع.