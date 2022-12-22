أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع ومركز اليتمة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الرابعة فجرًا حتى الساعة العاشرة صباحًا.
كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا في الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي ينبع وبدر ومركز الرايس؛ مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الخامسة مساءً.