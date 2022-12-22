أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا في الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي ينبع وبدر ومركز الرايس؛ مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الخامسة مساءً.