باللون الأحمر.. الأرصاد تُحَذّر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة المنورة

وأضاف المركز أن من المتوقع بمشيئة الله، أن تشهد محافظة ينبع ومركز الرايس، عواصف رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية؛ موضحًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم الثلاثاء.