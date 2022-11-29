باللون الأحمر.. الأرصاد تُحَذّر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا باللون الأحمر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في منطقة المدينة المنورة.
وأضاف المركز أن من المتوقع بمشيئة الله، أن تشهد محافظة ينبع ومركز الرايس، عواصف رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية؛ موضحًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم الثلاثاء.
وطالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.