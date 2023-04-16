الأمين العام لجامعة الدول العربية يبحث التطورات في السودان مع الأمين العام للأمم المتحدة

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي في تصريح له أن (أبو الغيط) أبلغ جوتيريش خلال الاتصال بموقف مجلس الجامعة الصادر أمس المتمثَّل في ضرورة وقف التصعيد، ووقف إطلاق النار، واستعادة الهدوء في السودان بأسرع وقت.