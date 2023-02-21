مشاركون في منتدى الإعلام: السفير خير ممثل لبلده وعليه الدفاع عن توجهات حكومته

وأشار المشاركون إلى ما تحمله وسائل التواصل الاجتماعي من أهمية خاصة في التواصل مع المجتمعات وقياس الانطباعات وتبادل الأفكار مع الشعوب، منوهين بالثقافات السعودية المختلفة التي يتم التعرف عليها من خلال زيارة بعض المدن والمناطق.