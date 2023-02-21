مشاركون في منتدى الإعلام: السفير خير ممثل لبلده وعليه الدفاع عن توجهات حكومته

أقيمت اليوم ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية، الذي تنظمه هيئة الصحفيين بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، جلسة حوارية بعنوان "الدبلوماسية الرقمية وثقافة الاتصال المجتمعي".
وشارك في الجلسة سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج، وسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.
وتحدث المشاركون خلال الجلسة عن مدى استفادتهم من الإعلام في إيصال رسالتهم وثقافتهم، والتعرف على الثقافات السعودية، كذلك الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والثورة الرقمية في التعريف بالدول ونشر ثقافاتها.
وأكدوا أهمية أن يكون السفير خير ممثل لبلده وأن يكون مدافعاً عن توجهات حكومته ويتجنب الخوض في المسائل الجدلية التي قد تثير الحساسية بين البلدين، وضرورة الالتزام بالقيم المجتمعية.
وأشار المشاركون إلى ما تحمله وسائل التواصل الاجتماعي من أهمية خاصة في التواصل مع المجتمعات وقياس الانطباعات وتبادل الأفكار مع الشعوب، منوهين بالثقافات السعودية المختلفة التي يتم التعرف عليها من خلال زيارة بعض المدن والمناطق.
وأوضحوا أنه ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي دائماً ما يُظهر الشعب السعودي مدى فخره بوطنه وقيادته وثقافته وتقاليده الأصيلة.