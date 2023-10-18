مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. نجاحات طبية لافتة.. وإقبال كبير على عيادة كبار السن

وقال د. خالد الحركان استشاري طب الأسرة الحاصل الزمالة الأمريكية في طب كبار السن وأمراض الشيخوخة، أن العيادة استحوذت خلال فترة قصيرة على ثقة أعداد كبيرة من المرضى والمراجعين، بفضل جودة وشمول الخدمات التي تقدمها والكفاءات الطبية المتمرسة والكوادر المساعدة المتخصصة في طب كبار السن وأمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى أنها مجهزة بأحدث التقنيات الطبية التشخيصية والعلاجية. مشيراً إلى أن العيادة تقدم حزمة واسعة من الخدمات، لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الـ"65" عاماً، والتي تعد من أكثر الفئات عرضة للأمراض، ومن أهم هذه الخدمات التطعيمات الخاصة بكبار السن، مثل تطعيم التهابات الصدر والدفتيريا والسعال والكزاز، وكذلك الحزام الناري والانفلونزا، إضافة إلى التعامل بتخصصية مع مشكلة كثرة الأدوية وربما تعارضها في بعض الحالات، لذلك تهتم العيادة كثيراً بنوعية الأدوية وعددها والتأكد من مدى مناسبتها لكبار السن فسيولوجياً، إذ أثبتت الأبحاث والدراسات العلمية المحكمة أن استجابة هذه الفئة لبعض الأدوية مختلفة، ويصعب على غير المختص التعامل معها.