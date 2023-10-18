مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. نجاحات طبية لافتة.. وإقبال كبير على عيادة كبار السن

تجد عيادة "طب ورعاية كبار السن" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، إقبالاً واسعاً ومتزايداً، بعدما نجحت نجاحاً لافتاً في علاج العديد من الحالات المعقدة، والأمراض الشائعة في مرحلة الشيخوخة والآثار المترتبة عليها، وتحسين حياة الكثيرين من المرضى المسنين، كما لاقت العيادة استحساناً كبيراً من المجتمع بالمنطقة الشرقية.
وقال د. خالد الحركان استشاري طب الأسرة الحاصل الزمالة الأمريكية في طب كبار السن وأمراض الشيخوخة، أن العيادة استحوذت خلال فترة قصيرة على ثقة أعداد كبيرة من المرضى والمراجعين، بفضل جودة وشمول الخدمات التي تقدمها والكفاءات الطبية المتمرسة والكوادر المساعدة المتخصصة في طب كبار السن وأمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى أنها مجهزة بأحدث التقنيات الطبية التشخيصية والعلاجية. مشيراً إلى أن العيادة تقدم حزمة واسعة من الخدمات، لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الـ"65" عاماً، والتي تعد من أكثر الفئات عرضة للأمراض، ومن أهم هذه الخدمات التطعيمات الخاصة بكبار السن، مثل تطعيم التهابات الصدر والدفتيريا والسعال والكزاز، وكذلك الحزام الناري والانفلونزا، إضافة إلى التعامل بتخصصية مع مشكلة كثرة الأدوية وربما تعارضها في بعض الحالات، لذلك تهتم العيادة كثيراً بنوعية الأدوية وعددها والتأكد من مدى مناسبتها لكبار السن فسيولوجياً، إذ أثبتت الأبحاث والدراسات العلمية المحكمة أن استجابة هذه الفئة لبعض الأدوية مختلفة، ويصعب على غير المختص التعامل معها.
وتابع د. الحركان قائلاً أن العيادة أيضاً تعاملت بنجاح مع حالات السقوط المتكرر والوهن وضعف الحركة وكذلك هشاشة العظام، علاوة على تقييم حالات ضعف الذاكرة والقلق والاكتئاب، لافتاً إلى أن نجاح "عيادة الشيوخ" حفز إدارة المستشفى للتخطيط لإطلاق خدمات أخرى ستبدأ بخدمة الرعاية الصحية المنزلية.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر كان قد أعلن عن افتتاح عيادة كبار السن في إطار استراتيجيتها لتوفيررعاية صحية تخصصية للمرضى والمراجعين، واستهدفت بهذه العيادة كبار السن وتسعى للتعرف علي احتياجاتهم المتغيرة وتحديدها وتوفيرها ورفع وعي وثقافة الأسر والأفراد القائمين علي رعايتهم وأهمية إشباع احتياجاتهم، وتحسين حياتهم، وعلاج الأمراض الشائعة في مرحلة الشيخوخة والآثار الجسدية والنفسية المترتبة عليها.