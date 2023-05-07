بدون وكالات أو معارض.. لكل مواطن الحق في استيراد سيارتين سنوياً وهنا تفاصيل كاشفة بتوقيع "الجمارك"

وتكشف آلية تحديد الرسوم أنه يؤخذ بالفاتورة المقدمة، وفي حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من الوكيل المحلي لقيمة السيارة جديدة بحسم استهلاك بنسبة 10% سنوياً بدءاً من شهر مارس من السنة الأولى و10% للسنوات التي تليها بدءاً من اليوم الأول من كل سنة، بحيث لا تتعدى نسبة الخصم 50% للسيارات و80% للشاحنات.