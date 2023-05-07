بدون وكالات أو معارض.. لكل مواطن الحق في استيراد سيارتين سنوياً وهنا تفاصيل كاشفة بتوقيع "الجمارك"

منحت ضوابط استيراد المركبات للأفراد في المملكة المواطنين الحق في استيراد سيارتين سنوياً يشترط مطابقتها للمواصفات والمقاييس وعدم تجاوز الموديل الخاص بها 5 سنوات كحد أقصى.
وأعطت هذه المزايا للمستهلك صلاحية استيراد سيارته الشخصية دون اعتماده على وكالات ومعارض السيارات في المملكة.
كما تمنح الضوابط للمواطنين الخليجيين أحقية استيراد سيارتين خلال السنة الواحدة، أما المقيمون فيحق لهم نظاماً استيراد سيارة خصوصي واحدة كل 3 سنوات شريطة عدم بيعها قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ استيرادها.
ووفقاً للضوابط المنشورة على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يشترط مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأعطت ضوابط استيراد المركبات للأفراد المواطنين وحاملي الإقامة المميزة الحق في استيراد السيارات المستعملة غير المطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به بمقابل مالي من 20 إلى 50٪ من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن 20 ألف ريال.
ومن جهة أخرى تشمل قائمة المركبات الممنوع استيرادها المركبات السالفج التي تعرضت لغرق أو التي تعرضت لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقاً لنتائج الفحص التي تحصل عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي حال الاعتراض يقدم من يعترض على ذلك ثلاثة تقارير من المصادر المعتمدة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العامة (AUTOCHECK) كارفكس (CARFAX) إدارة تسجيل المركبات (MOTOR VEHICLE DEPT).
كما يمنع استيراد التي كانت تستعمل كسيارات أجرة أو سيارات للشرطة والتي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه والمعدل مقودها من اليمين إلى اليسار والمركبات المسروقة أو تلك التي تم التلاعب برقم هيكلها أو المركبات المصفحة.
وتكشف آلية تحديد الرسوم أنه يؤخذ بالفاتورة المقدمة، وفي حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من الوكيل المحلي لقيمة السيارة جديدة بحسم استهلاك بنسبة 10% سنوياً بدءاً من شهر مارس من السنة الأولى و10% للسنوات التي تليها بدءاً من اليوم الأول من كل سنة، بحيث لا تتعدى نسبة الخصم 50% للسيارات و80% للشاحنات.