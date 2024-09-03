"كبار العلماء": الأمر الملكي يعكس الحرص على أن تواصل الهيئة دورها في تبصير الناس

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: "إن الهيئة تواصل عقد دوراتها العادية، والاستثنائية عند الحاجة، وتصدر قراراتها التي بلغت 249 قرارًا، وكذلك بياناتها التي بلغت 26 بيانًا، في حين أنّ اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة عنها، بلغت فتاواها أكثر من 30 ألف فتوى في شؤون العبادات والمعاملات وغيرهما، مبينة أن النظر الإفتائي في المملكة يصدر عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما يعزِّز الاعتدال والوسطية، وهي ما تتميّز به هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، سائلين الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين".