"خرائط جوجل" تظهر أحياء الرياض التي ستحتضن ملاعب كأس العالم

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قال يوم أمس: نحن نتكلم عن خمس مدن ستستضيف العرس العالمي في 2034؛ فهي تختصر الإرث التاريخي والجغرافي والحضاري الذي تتمتّع به المملكة العربية السعودية.