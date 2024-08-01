"خرائط جوجل" تظهر أحياء الرياض التي ستحتضن ملاعب كأس العالم

أظهرت خرائط "Google Maps" أحياء مدينة الرياض التي ستحتضن ملاعب كأس العالم 2034.
وتشمل هذه الملاعب: "استاد مدينة الملك فهد الرياضية، واستاد الملك سلمان واستاد المربع، واستاد جامعة الملك سعو،د واستاد مدينة الأمير فيصل بن فهد، واستاد جنوب الرياض، واستاد الأمير محمد بن سلمان، واستاد روشن".
وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قال يوم أمس: نحن نتكلم عن خمس مدن ستستضيف العرس العالمي في 2034؛ فهي تختصر الإرث التاريخي والجغرافي والحضاري الذي تتمتّع به المملكة العربية السعودية.
وأضاف: مدينة الرياض كمدينة كبرى ستستضيف حفل الافتتاح والمباراة النهائية لكأس العالم؛ حيث تضم 8 ملاعب ستحتضن فعاليّات البطولة العالمية، بالإضافة إلى جدة والخبر كمدن ساحلية، إلى جانب أبها كمدينة متميزة بتضاريسها الجبلية، ونيوم كمدينة حالمة.
وأردف: هذا التنوع سيمكن الجماهير من تجربة ممتعة ومتنوعة لسائر التضاريس الجغرافية، إضافة إلى الإرث التاريخي الكبير الذي تتمتع به هذه المدن الخمس.
يُذكر أن المملكة سلمت يوم الاثنين الماضي رسميًّا ملف الترشّح لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA™ 2034، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال حفل أقامته "الفيفا" في العاصمة الفرنسية باريس.