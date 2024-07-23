"الأرصاد" يُنبّه 8 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان والشرقية والباحة ونجران).
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وميسان. وتشهد أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث والطائف والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء .
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أتربة مثارة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدرب وبيش وجازان، ورياحًا شديدة على فرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع. وتشهد رياحًا شديدة على المدينة المنورة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.