"الأرصاد" يُنبّه 8 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

كما تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أتربة مثارة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدرب وبيش وجازان، ورياحًا شديدة على فرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.