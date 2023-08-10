ارتفاع شديد للحرارة وأمطار رعدية.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة

وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 درجة بكل من: الدمام، والأحساء، وحفر الباطن، والدهناء؛ فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 15 مئوية، ونسبة الرطوبة بكل من أبها والسودة 90%.