ارتفاع شديد للحرارة وأمطار رعدية.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة

رصد المركز الوطني للأرصاد، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الخميس ولمدة 2 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد حرارة مرتفعة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، بجانب فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.
ولفت المركز إلى توقعات برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.
وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 درجة بكل من: الدمام، والأحساء، وحفر الباطن، والدهناء؛ فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 15 مئوية، ونسبة الرطوبة بكل من أبها والسودة 90%.