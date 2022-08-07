نهايةٌ مُفجعة لرحلة تَنَزه بجدة.. أكاديمي يُنقذ ابنه ويموت غرقًا

وكان الفقيد "الحبشي" قد التحق بالعمل أكاديميًّا بكلية الدراسات القضائية والأنظمة عام ١٤٤١هـ، بعد أن كان يعمل بالتعليم العام، وحصل على شهادة الدكتوراه عام ١٤٣٨هـ في تخصص الفقه من جامعة أم القرى، وقد عرف بالتربية والنصح لطلابه، والتفاني والإيثار في عمله.