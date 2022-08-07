نهايةٌ مُفجعة لرحلة تَنَزه بجدة.. أكاديمي يُنقذ ابنه ويموت غرقًا

نعت كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، عضو هيئة التدريس، الدكتور حسين بن محمد الحبشي، الذي وافته المنية ظهر اليوم غرقًا في البحر.
وفي التفاصيل؛ فإن الدكتور حسين الحبشي -رحمه الله- كان في رحلة تنزه برفقة أسرته بجدة، وقد أنقذ ابنه من الغرق فيما توفي غرقًا بكورنيش جدة، ظهر أمس السبت، وبحسب المعلومات فإن ابنه يرقد في المستشفى وحالته مستقرة ولله الحمد.
وقد شَيعت جموع غفيرة جثمان الدكتور حسين الحبشي بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع، بعد الصلاة عليه في المسجد الحرام عقب صلاة العشاء، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة وأن يُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكان الفقيد "الحبشي" قد التحق بالعمل أكاديميًّا بكلية الدراسات القضائية والأنظمة عام ١٤٤١هـ، بعد أن كان يعمل بالتعليم العام، وحصل على شهادة الدكتوراه عام ١٤٣٨هـ في تخصص الفقه من جامعة أم القرى، وقد عرف بالتربية والنصح لطلابه، والتفاني والإيثار في عمله.
وتتقدم "سبق" بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد "الحبشي"؛ داعيةً الله أن يرحمه ويغفر له ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.