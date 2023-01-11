"وزير الاستثمار": المملكة جمعت كل الحلول الاقتصادية في مكان واحد

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن المملكة جمعت كل الحلول الاقتصادية في مكان واحد؛ منها حلول الطاقة، والموقع، والتمويل، وأفضل التشريعات الممكنة الأخرى؛ خاصة قانون الاستثمار الذي سيصدر هذا العام والتشريعات البيئية المتطورة بشكل مستمر.