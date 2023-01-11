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"وزير الاستثمار": المملكة جمعت كل الحلول الاقتصادية في مكان واحد
منها حلول الطاقة والموقع والتمويل والتشريعات الممكنة والبيئة النظيفة
أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن المملكة جمعت كل الحلول الاقتصادية في مكان واحد؛ منها حلول الطاقة، والموقع، والتمويل، وأفضل التشريعات الممكنة الأخرى؛ خاصة قانون الاستثمار الذي سيصدر هذا العام والتشريعات البيئية المتطورة بشكل مستمر.
وأضاف الفالح خلال الجلسات الحوارية بفعاليات مؤتمر التعدين الدولي 2023، أن التقييم من قِبَل المستثمرين سيكون الأعلى في المملكة العربية السعودية بالنظر إلى الانبعاثات الكربونية المنخفضة بالسعودية، بالإضافة إلى زيادة إمكانية استخدام الطاقة المتجددة مشمولة بالهيدروجين أيضًا.