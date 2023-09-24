"جارالله العضيب": اليوم الوطني 93 تاريخ مجيد وحاضر تليد نفخر بمنجزاته

وقال "العضيب": يأتي الاحتفال باليوم الوطني حاملًا في طياته العديد من المواقف والشواهد الحية على تطور المملكة ونهضتها على مختلف الأصعدة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ووصولًا إلى عهد سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قائد رؤية 2030 التي أصبحت خارطة طريق يستلهم منها العالم النجاح الكبير للمملكة في شتى العلوم والمجالات؛ مؤكدًا أن هذا اليوم هو تاريخ مجيد وحاضر تليد نفخر فيه.