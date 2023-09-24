"جارالله العضيب": اليوم الوطني 93 تاريخ مجيد وحاضر تليد نفخر بمنجزاته

رفع رئيس مجلس إدارة شركة نجوم السلام القابضة جارالله بن عبدالله العضيب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة، مقرونة بمشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن المعطاء، وبمنجزاته العظيمة.
وقال "العضيب": يأتي الاحتفال باليوم الوطني حاملًا في طياته العديد من المواقف والشواهد الحية على تطور المملكة ونهضتها على مختلف الأصعدة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ووصولًا إلى عهد سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قائد رؤية 2030 التي أصبحت خارطة طريق يستلهم منها العالم النجاح الكبير للمملكة في شتى العلوم والمجالات؛ مؤكدًا أن هذا اليوم هو تاريخ مجيد وحاضر تليد نفخر فيه.
وأشار "العضيب" إلى أن المملكة حققت خطوات جسورة وصولًا إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر؛ حيث سنّت القوانين التي أرست عوامل التمكين الاقتصادي، ووفرت المزيد من الفرص للمواطنين في المستقبل، من خلال مجموعة من المشاريع العملاقة التي وصلت إلى مراحل كبيرة من الإنجاز مثل مدينة المستقبل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، وروشن، وأمالا والقدية، وغيرها.
وأردف: أن هذه المناسبة تبعث روح المواطنة في قلب كل أبناء الشعب السعودي رجالًا ونساء؛ حيث يجددون فيها الحب والولاء لهذه القيادة العظيمة.
وختم رئيس مجلس إدارة شركة نجوم السلام القابضة حديثه داعيًا الله تعالى أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه ويحفظ ولاة أمرنا، ويوفقهم لخدمة الوطن والمواطن والإسلام والمسلمين.