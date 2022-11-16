3 مدن سجّلت أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، أن مكة المكرّمة وجدة وجازان سجّلت 34 درجة مئوية، تليها الدمام والقنفذة والأحساء والخرج 33 مئوية، وكل من: الرياض وبريدة ووادي الدواسر وينبع وحفر الباطن 32 درجة مئوية، فيما سجّلت المدينة المنوّرة والدوادمي والمجمعة 31 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة وطريف في أدنى القائمة بـ 10 درجات مئوية، ثم القريات 12 درجة، وتبوك 13 درجة، وكل من: حائل ونجران والطائف ورفحاء 14 درجة مئوية.
وسجّلت طريف وحائل وعرعر وسكاكا والقريات أعلى رطوبة 100% و95%.