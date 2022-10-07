الموافقة على تأسيس جمعية الفوتوغرافيين السعوديين

وتسعى الجمعية لتأسيس فروع لها في جميع مناطق المملكة، وتهدف إلى أن تكون مظلة لكل المصورين والمصورات، وستعمل على دعم وتطوير المواهب، ساعيةً لتنمية فنون التصوير في مجالاته كافة من خلال التعليم والتدريب، وتعزيز التواصل، وإنشاء بيئة ممكّنة، وحاضنة للمصورين.