"إنفاذ": 23 مزاداً عقارياً لبيع وتصفية 268 عقاراً في 10 مناطق بالمملكة

تبدأ المزادات بإقامة 3 مزادات في منطقة مكة المكرّمة لعرض 51 فرصة عقارية، و 43 عقارًا بمنطقة المدينة المنوّرة بواقع 3 مزادات، و16 عقارًا بمنطقة الرياض تشمل 3 مزادات متنوعة، و44 فرصة عقارية في منطقة القصيم، وذلك في 4 مزادات، و3 مزادات بالمنطقة الشرقية لاستعراض 51 عقارًا، وفي منطقة حائل يقام مزادان لاستعراض 28 فرصة عقارية، وفي سكاكا يقام مزادان لاستعراض 5 عقارات، ويقام في جيزان مزاد لعرض 7 فرص عقارية، وفي منطقة الباحة يقام مزاد لعرض 5 عقارات، وفي منطقة عسير يقام مزاد لاستعراض 18 فرصة عقارية متنوعة.