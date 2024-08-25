هيئة النقل تُجدِّد تأكيدها أن العمل في تطبيقات نقل الركاب مقتصر على السعوديين

جددت هيئة النقل تأكيدها أن العمل في تطبيقات نقل الركاب مقتصر على السعوديين، مع الالتزام بعدم تمكين غيرهم من قيادة السيارات الخاصة والعمل بها في النشاط، واقتصار قيادة السيارات الخاصة على مُلاكها، أو المستخدمين الفعليين لها في حال كانت مملوكة من قِبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة.