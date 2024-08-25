هيئة النقل تُجدِّد تأكيدها أن العمل في تطبيقات نقل الركاب مقتصر على السعوديين

جددت هيئة النقل تأكيدها أن العمل في تطبيقات نقل الركاب مقتصر على السعوديين، مع الالتزام بعدم تمكين غيرهم من قيادة السيارات الخاصة والعمل بها في النشاط، واقتصار قيادة السيارات الخاصة على مُلاكها، أو المستخدمين الفعليين لها في حال كانت مملوكة من قِبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة.
جاء ذلك بعد الشكاوى الواردة إلى صفحة المستفيدين على "إكس".
وأشارت الهيئة إلى أن مخالفة ذلك تُعرِّض صاحبها للغرامة وفق اللائحة المنظمة للنشاط، لافتة إلى أنه يمكن رفع الملاحظات عن مثل هذه الحالات من خلال خدمة البلاغات عبر الرقم 19929، أو الرابط الآتي: eservices.tga.gov.sa
وكانت هيئة النقل قد بدأت في وقت سابق تطبيق المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على السعوديين، وإلزام غير السعوديين بالعمل في تطبيقات التوصيل المرخصة، واعتماد زي موحد لهم، وإلزام التطبيقات بتفعيل خاصية التحقق من هوية السائقين.
وكانت هيئة النقل قد كشفت اشتراطات وضوابط وتنظيمات جديدة لنشاط توصيل الطلبات؛ لضبط وحوكمة القطاع.
كما يستهدف قرار قصر العمل على السعوديين، وإلزام غير السعوديين بالعمل في تطبيقات التوصيل المرخصة. أيضًا رفع كفاءة عمل السائقين والخدمات المقدمة، فضلاً عن زيادة مستوى الأمان والموثوقية.
ويلزم القرار غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف فقط تدريجيًّا خلال 14 شهرًا، واستمرار عمل المواطنين في النشاط، واعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين بالنشاط، وإلزام التطبيقات بتفعيل خاصية التحقق من الوجه؛ للتحقق من هوية السائقين، وتحديد اشتراطات وضوابط استخدام الدراجات النارية بالتنسيق مع المرور السعودي، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
وكانت تفاصيل قرار الهيئة العامة للنقل قد تكشفت لـ"سبق"، بشأن العمر التشغيلي للسيارات؛ للعمل في نشاط تطبيقات نقل الركاب.
وتشير المعلومات إلى أن الهيئة بعثت تعميمًا للشركات المرخصة في تطبيقات التوصيل، تضمَّن استثناء السيارات المتوسطة (التي لا تقل المسافة بين محوريها عن 2.70م) من العمر التشغيلي المحدد باللائحة (5 سنوات)، والسماح لها بتسجيل السيارة حتى (10 سنوات) من سنة الصنع، وذلك لمدة سنة بدءًا من 18 أغسطس الجاري.
وأوضحت المعلومات أن الهيئة أكدت استمرار العمر التشغيلي للسيارات الصغيرة (التي تقل المسافة بين محوريها عن 2.70م) كما هو عند 5 سنوات.